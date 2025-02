Kremlini i ka bërë jehonë deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump, i cili tha se Ukraina një ditë mund të jetë ruse. Në një deklaratë zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se një pjesë e rëndësishme e Ukrainës dëshiron të jetë ruse.

“Fakti që një pjesë e konsiderueshme e Ukrainës dëshiron të bëhet Rusi, dhe tashmë e ka bërë këtë, është një fakt”, u tha gazetarëve zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, duke iu referuar aneksimit të katër rajoneve të Ukrainës nga Moska në vitin 2022.

“Çdo fenomen mund të ndodhë me një probabilitet 50 me 50”, shtoi Peskov.

Më herët Trump ka deklaruar se përfundimi i luftës është një nga prioritetet e tij në muajt e parë në Shtëpinë e Bardhë, por ende nuk ka paraqitur propozime specifike se si ai planifikon t’i sjellë të dyja palët në tryezën e bisedimeve.

Si Moska ashtu edhe Kievi e kanë mirëpritur publikisht fokusin e tij në përfundimin e konfliktit.

Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se është gati për bisedime të drejtpërdrejta me Trump për një marrëveshje të mundshme, ndërsa New York Post raportoi gjatë fundjavës se Trump kishte folur tashmë me Putinin privatisht për këtë çështje.