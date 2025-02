Qëndrimi i ashpër që emisari për Misione të Posaçme në administratën Trump, Richard Grenell shprehu për kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, dy ditë ma parë përmes një postimi në platformën ‘X’, janë rishpërndarë edhe nga djali i presidentit amerikan, Donald Trump Jr.

Grenell e quajti Kurtin jo të besueshëm dhe hodhi poshtë pretendimet e shefit të qeverisë së Prishtinës për afërsi me SHBA-në.

“Administrata Trump ka punuar dhe do të vazhdojë të punojë për paqe në Ballkan. Por ne kemi nevojë për partnerë të besueshëm. Qeveria e Kurtit nuk ishte e tillë as gjatë mandatit të Trump, as gjatë mandatit të Biden-it. Si republikanët ashtu edhe demokratët e kanë kritikuar vazhdimisht Kurtin për veprimet e tij të njëanshme që destabilizojnë rajonin. Po këtë mendim e kanë edhe BE-ja dhe NATO-ja. Bashkësia ndërkombëtare është e bashkuar kundër Kurtit”, shkroi Grenell.

Ai po ashtu konstatoi se kompanitë amerikane po investojnë në Shqipëri dhe Serbi, por po anashkalojnë Kosovën për shkak të politikave të qeverisë Kurti.

“Kurti ka qenë kundër çdo ideje të propozuar nga SHBA-ja, pavarësisht nëse ka qenë në pushtet Clinton, Bush, Obama, Biden apo Trump. Retorika e Kurtit tani, duke pretenduar se është i afërt me SHBA-në dhe se qeveria e tij është më e mirë se të gjitha qeveritë e tjera të Kosovës, është absolutisht e rreme. Mos u mashtroni”, nënvizoi Grenell.

Gjuha e ashpër e Grenellit përkundrejt Kurtit erdhi në javën e fundit të fushatës zgjedhore në Kosovë, duke u trumbetuar fort nga opozita që nxitoi të akuzonte kryeministrin për krisje të marrëdhënieve të Kosovës me SHBA.