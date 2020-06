Kryeministri Edi Rama ka ftuar të gjithë ata biznese që duan të ushtrojnë aktivitetin e tyre nëpër plazhe, që të aplikojnë për leje. Përmes një postimi në ‘Facebook’ kreu i qeverisë theksoi se aplikimi duhet bërë për të garantar sa më shumë siguri në mbrojtjen e shëndetit.

Kanë qenë të shumta edhe komentet në rrjetin social të kryeministrit.

Një qytetar i shkruan se kot lodhemi për hallet që kemi. Rama i kthehet se kjo është e kundërta dhe koha do ta tregojë

Replikat

Komentuesi: Mos u lodhni kot për hallet që keni .Rama thot bini bini se i bini bukur akoma nuk keni ngodhur.

Rama: ne fakt e kunderta eshte e vertete dhe koha do te ta tregoje edhe ty, nese s’te ka mjaftuar fakti qe si asnje kryeminister me pare degjoj e ndjek nga afer njerezit, per probleme e hallet! E mira s’ka fund, e keqja harrohet, po une nuk pendohem pse marr perqeshje e te shara duke u munduar te bej me te miren dhe nuk vras protestues, nuk e perdor pushtetin per te grabitur dhe nuk rresht nje sekonde perpjekjet e mia! Ne fund koha do te flase vete dhe punet do te mbeten.

/a.r