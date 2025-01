Një ngjarje e rëndë ka tronditur opinionin publik mbrëmjen e djeshme ku mbeti i vrarë me armë zjarri Kristian Marku alias Kristi Bardhi.

Lidhur me këtë vrasje i ftuar në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan, gazetari Spartak Koka shprehet se pavarësisht se ka një pistë hakmarrjeje, sipas tij nuk duhet të ngatërrohen ngjarjet. Sipas gazetarit janë konflikte të ndryshme ato të ndodhura përgjatë viteve 2016 dhe 2018 me konfliktet e dy-tre viteve të fundit.

Spartak Koka: Kjo ngjarje duhet ta ndajmë se nuk ka lidhje saga e vrasjes së familjes Reçi me familjen Bardhi. Po flasim për ngjarje të ndryshme. Ne nuk e dimë se kush janë organizatorët, porositësit dhe ekzekutorët e Kristian Bardhit. Këtu ka një pistë hakmarrje, por nuk dihet dhe nuk ka asnjë të dhënë se janë ata sepse të gjithë ata persona e kanë mohuar që të kenë lidhje. Kristian Bardhi është nxjerrë në pritë dhe autorët e kanë ditur mirë se ku do të shkonte dhe autorët e kanë njohur mirë zonën e kanë ndjekur makinën rreth 1 km larg vendit të ngjarjes. Makina e tyre ka qenë e pajisur me targa të një makine të një punonjësi policie të Vlorës që ja kanë vjedhur dhe e kanë ditur gjithçka që do të bënte. Me 11 plumba është qëlluar. Pikëpyetja është se ne kemi parë se si merren vrasës me pagesë nga Vlora e sillen në Shkodër apo nga veriu anasjelltas.

Interesante është që qyteti i Rrëshenit pas vrasjes së Martin Bardhit ndryshoi drejtuesit e tij dhe policia mendoi të organizonte kontrollin në qytet për shkak të disa ngjarjeve të pazbardhura aty me kontrolle të befasishme. U kapën persona me mina, disa persona të armatosur dhe madje forcat e ndërhyrjes së shpejtë ishin njëherë në dy dit në Rrëshen për të monitoruar që të mos përshkallëzoheshin konfliktet. Janë ngjarje që po t’i vendosësh në një kontekst ligjor këto ngjarje pjesa më e madhe nuk janë të zbardhura, çka tregon që mos goditja dhe mungesa e parandalimit dhe goditjes së këtyre ngjarjeve e bën që kjo sagë të vazhdojë dhe sigurisht që situata në qytetin e Rrëshenit nuk është e qetë.

Mos të lidhim ngjarje të vendosura në vitin 2016 dhe 2018 me ngjarje që po ndodhin sot. Janë histori dhe konflikte të ndryshme ato të ndodhura në ato vite dhe histori të ndryshme këto që po ndodhin nga 2023-2025.

Kujtojmë që ngjarja ndodhi mbrëmjen e së hënës në autostradën Fier-Vlorë në afërsi të fshatit Novoselë. Kristian Marku dyshohet se u nxor në pritë, teksa 3 dyshohet të kenë qenë autorët, të cilët fillimisht e kanë ndjekur viktimën, e më pas kanë hapur zjarr ndaj tij duke e qëlluar 11 herë, ku të gjitha plumbat e dala nga një armë tip automatike kanë përshkruar trupin e 30-vjeçarit.