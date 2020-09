Në seancën e sotme, deputeti socialist Ilir Beqaj tha se sjellja e opozitës sa i përket ndryshimeve zgjedhore është e pakuptimtë.

Duke e ilustruar me ironi, Beqaj tha se kërkesat që të mos shkelet marrëveshja e 5 Qershorit, por të hapen listat, është alogjike.

“Mos shkelni 5 qershorin dhe hapni listat. Por per listat nuk u fol ne 5 qershor, por ne 30 korrik… A, nëse Ilir Meta është i mërzitur me Lulin dhe na e shfaq neve këtë mërzitje, ta zgjidhin Luli me Monën këtë punë” – tha Beqaj.

Fjala e plotë në Kuvend: