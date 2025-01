Kryeministri Shqipërisë Edi Rama, u ka bërë thirrje shqiptarëve të Diasporës të regjistrohen në platformën PER, për të votuar në zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit 2025. Rama u ka bërë apel të regjistrohen dhe votojnë që ta ngrihet edhe më lart respekti për Shqipërinë dhe shqiptarët.

“Duke qenë se prej vitesh, shumë prej jush në emigracion, më kanë shkruar duam të votojmë, pse nuk votojmë, kur do votojmë, kam një merak tani që më në fund jua siguruam të drejtën votës se mos mbeteni pa votuar për shkak të mungesë së informacionit. Për shembull zgjedhjet më vërtet janë më 11 maj, por që ju nga jashtë Shqipërisë të votoni me postë nga atje ku jeni duhet të regjistroheni nga tani deri më 4 mars, ndryshe nuk votoni dot. Regjistrimi bëhet në faqen e KQZ, në adresën ëëë.kqz.gov.al. Nuk është i vështirë, por duhen pak durim dhe duhen disa minuta. Mos përtoni dhe mos e shtyni hë nesër hë pasnesër siç e kemi ne shqipot, sepse koha fluturon. E përsëris se do votojnë ata që regjistrohen deri me 4 mars, edhe 46 ditë kohë ka, që pastaj KQZ t’ua dërgojë votën me postë, ju ta mbushni dhe ta riktheni. Qeveria do të paguaj edhe dërgimin pas të zarfit me votën tuaj. Regjistroheni dhe votoni që ta ngremë dhe më lart respektin e Shqipërisë dhe të shqiptarit kudo ku jetoni, ju e dini se kush e përmbysi emrin e keq të vendit dhe ua ngriti kokën e ulur shumë e shumë vite në Greqi, Itali e gjetkë, prandaj s’do ta keni të vështirë këtë pjesë të vendimit se kë do votoni. Koha nuk pret, regjistrohuni”, tha ai.