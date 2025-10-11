Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, ka zhvilluar një takim zyrtar me homologun e tij serb, Dragan Dzajic, në prag të sfidës së tensionuar mes Serbisë dhe Shqipërisë.
Burime pranë delegacionit kuqezi bëjnë me dije se takimi, ndonëse i konsideruar “rutinë” nga protokolli i UEFA-s, ka pasur në fokus çështje të ndjeshme sigurie. Duka, duke kujtuar incidentet e rënda të ndodhura në Beograd disa vite më parë, ka kërkuar garanci të plota për mbrojtjen e lojtarëve dhe stafin e Kombëtares Shqiptare.
Si president i FSHF-së, por edhe në rolin e tij si nënkryetar i UEFA-s, Duka ka theksuar rëndësinë e masave të forta të sigurisë për të shmangur çdo provokim apo tension brenda dhe jashtë stadiumit.
Ndeshja Serbi–Shqipëri, që pritet të zhvillohet nën masa të rrepta sigurie, ka ngjallur vëmendje të madhe në opinionin sportiv dhe ndërkombëtar.
Leave a Reply