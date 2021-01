Një baba i prekur nga Covid i tha të fejuarës së tij gjatë Facetime ‘mos më lër të fle, nuk do të zgjohem kurrë’ para se të vihej në koma dhe më pas të vdiste.

Leon Boase, 40 vjeç, i cili nuk kishte kushte të mira shëndetësore, ishte i tmerruar që nuk do të zgjohej para se të qetësohej, tha partnerja e tij e shkatërruar, Nichola Jennison.

Çifti ishte vetë-izoluar pasi të dy morën virusin në fillim të nëntorit. Boase, i cili pinte rrallë dhe nuk pinte duhan, nuk tregoi asnjë simptomë, por përfundoi duke u dërguar me urgjencë në Spitalin James Cook, në Middlesbrough, North Yorkshire, me dhimbje të jashtëzakonshme në stomak më 12 nëntor.

Jennison, 38, tha: ‘Fjalët e tij të fundit për mua ishin:’ Mos më vi në gjumë, nuk do të zgjohem. ‘ Nuk do ta harroj kurrë atë. Ishte kaq zemërthyese për t’u dëgjuar, por unë i thashë atij që të mos të tregohet budalla dhe se ai do të kthehet në shtëpi së shpejti. ‘

Ndërsa Britania e Madhe regjistron një rekord të lartë 55,892 raste të infektuarish dhe 964 vdekje, Jennison foli për të treguar sa shpejt kaloi nga të qenit i shëndetshëm në të sëmurë rëndë.

Brenda 24 orësh ai u vendos në një ventilator dhe kaloi katër javët e ardhshme duke luftuar për jetën e tij në kujdesin intensiv./a.p