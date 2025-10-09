Ministrja e Brendshme, Albana Koçiu, dhe deputeti i Partisë Demokratike, Flamur Noka, patën një debat të ashpër në sallën e Kuvendit.
Noka tha se ministrja po gënjente për çështjen e gjyqtarit Astrit Kalaja, shkruan A2.
Ministrja iu përgjigj: “Nuk më intimidoni dot. Kjo gjuhë e juaja ka krijuar këtë ngarkesë. Je duke drejtuar gishtin, turp të kesh ti! Se me kaq vite sa ke ti në Parlament, nuk duhej të fliste kështu”.
Teksa e paralajmëroi disa herë Flamur Nokën për gjuhën e përdorur, kryeparlamentari Niko Peleshi i ka hequr të drejtën e fjalës në Kuvend deputetit demokrat.
