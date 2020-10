Deputeti Myslim Murrizi dhe ministri i Brendshëm Sandër Llesha kanë pasur një përplasje në Kuvend. Ministri i është përgjigjur ashpër duke i dhënë ultimatum të mos e përdorë policinë për politikë.

“Nuk dua të jem ngjashëm me ty. Unë nuk krahasohem me askënd, deputetët nuk janë qëllim i policisë por nëse do të shkelin ligjin… Nëse ti do të bësh politikë dhe të bësh politikë me policinë harroje se do ta bësh.

Polic ke qenë dhe ke mbetur akoma dhe mos kujto se mund të fitosh pikë përballë policisë. Je polic ke qenë polic ndhe ke dështuar në polici. Harroje këtë intimidim ndaj policisë. zbato ligjin sepse përballë ligjit je askushi. Me mua e ke të vështirë të trashësh zërin“, thotë ai.

g.kosovari