Nga Mentor Kikia

Ky djale i vogel shtrengon ne dore pasaporten e tij ne pritje te kaloje kufirin me Greqine.

Prinder, ju qe keni siguruar nje pasaporte greke, italiane a gjermane, duke ikur naten ferrave neper male, me gomone neper det, apo te ngrire ne kamione frigoriferike, mos lejoni qe edhe femijet tuaj te kene te njetin fat.

Mos shikoni arratine si zgjidhjen e vetme edhe per ta.

Mos ejani ne Shqiperi te votoni per partine qe ju paguan bileten e autobuzit. Ju nuk e shisni voten per 20 euro dhe as ua kercenon kush vendin e punes.

Ky femije eshte deshmia e drames sone te madhe te arratise.