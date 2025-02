Banorët e ishullit turistik të Santorinit në Greqi, si dhe të ishujve të tjerë përreth ndodhen prej më shumë se 24 orësh në panik nga rritja e papritur e një aktiviteti të madh sizmik në këtë zonë.

Autoritetet greke raportojnë për dhjetra tërmete të vogla, nga 1.2 deri te më i madhi që ka kulminuar me 4.2 ballë të shkallës Rihter. Shqetësim në këtë zonë mbetet edhe aktiviteti i nëndheshëm vullkanik.

Në 24 orët e fundit, një sekuencë sizmike e shtuar me magnitudë maksimale 4.3 ballë është regjistruar në zonën e Anydros, midis Thirës dhe Amorgos. Ky aktivitet sizmik nuk lidhet me aktivitetin vullkanik, pasi është për shkak të pllakave nënujore me drejtim Verilindje-Jugperëndim.

“Mos iu afroni porteve” / Panik në ishullin turistik të

Aktiviteti sizmik në Santorini, Greqi

Eskpertët grekë thonë se vullkani nënujor mbetet aktiv dhe se mund të shpërthejë në çdo kohë.

Profesori grek i sizmiologjisë, Akis Tselentis tha se aktiviteti sizmik është i lidhur ngushtë me atë vullkanik duke provokuar shpërthime.

“Ne të gjithë e dimë se këto vullkane janë aktive dhe kanë prodhuar shpërthime vullkanike në të kaluarën. Vibrimet sizmike brenda kalderës së Santorinit ndodhen në pllakën e Kameni (vija Kameni). Trazirat të ngjashme tërmete-vullkanike si në vitet 2011-12, pa rezultuar në një shpërthim”, tha ai.

Për këtë arsye, Ministrina greke e Krizave Klimatike dhe Mbrojtjes Civile ka vendosur mbylljen e shkollave për zonën, ndalimin e grumbullimit në ndërtesa të mbyllura si dhe një paralajmërim për banorët që të mos i afrohen porteve.

Një shpërthim i fuqishëm vullkanik rreth 1800 vite para erës së re e copëtoi ishullin e Santorinit duke ndryshuar përgjithmonë jo vetëm pamjen e tij, por edhe duke provokuar qindra tërmete dhe cunami që goditën gjithë rajonin. Një tërmet shkatërrimtar prej 7.7 ballësh u regjistrua në korrik të vitit 1956.