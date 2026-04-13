Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim në Vlorë me operatorë turistikë, ku ka kërkuar një qasje më të planifikuar në zhvillimin e sektorit.
Ai theksoi se rritja e fluksit nuk duhet të shihet si garanci e përhershme për sukses. Sipas tij, përqendrimi vetëm te fitimi afatshkurtër rrezikon të dëmtojë të ardhmen e investimeve në turizëm.
Rama tha se çmimet duhet të jenë në proporcion me shërbimet që ofron, pasi ndryshe sipas tij njerëzit nuk do të kthehen më.
Kryeministri theksoi se disa vende të tjera, të “dehur” nga fakti se kanë pasur fluks turistësh, kanë vepruar si të tillë, duke i larguar ata. Ata tha se duhet të krijojnë strategji që të garantojnë jetëgjatësi të investimeve që po kryejnë në zonën e Vlorës.
“Çmimet nuk i vendos qeveria dhe nuk ka asnjë instrument për të kontrolluar dhe imponuar çmimet. Çmimet i vendos tregu. Por në rastin e kësaj industrie, çmimet duhet ti vendosë vizioni strategjik i juaji për fatin e investimeve tuaja. Nëse po bëni investime vërtet masive e ambicioze, një pjesë e juaja po punojnë me arkitektura, synojnë të bëjnë struktura të nivelit më të lartë e dini më mirë se unë se hoteleria ka investimin të madh dhe kthimin të ngadaltë por të sigurt, duhet të mendon për fatin e këtyre investimeve. Kush vjen për të bërë turizëm e pushime, ka menduar vetë dhe nuk është ky qëllimi ynë.
Qëllimi është të lexojmë çfarë iu ka ndodhur të tjerëve. Në momentin kur befas janë gjendur përpara rezultatit të hapjes dhe transformimit në një destinacion të kërkuar, janë dehur dhe kanë vepruar si të dehur duke ofruar shërbime të dobëta dhe vendosur çmime të larta. Si rezultat i fluksit që iu është gjendur përpara kanë pasur mendjen e ngushtë duke menduar se njerëzit, 12 mln e 15 mln do t’i kenë aty.
Dhe kanë filluar të investojnë siç po bëni ju, të investojnë për më shumë por duke kërkuar të ftojnë më shumë në atë moment. Iu kanë mbetur në derë investimet se nuk iu kanë ardhur më njerëzit. Nëse Vlora do të marrë vlerën e vendit ku ti paguan më shumë sesa të ofrohet dhe kur paguan më shumë sesa çmund të paguash suke shkuar në Greqi, Turqi e Kroaci ju i keni bërë gropën vetes, po flas për gropën e investimeve”, tha Rama.
