Ka burra që sado që i pëlqen një grua, ulen në distancë dhe e shikojnë, por nuk lëvizin për t’iu afruar asaj dhe për t’i hyrë në bisedë. Ata mund të kenë mungesë të vetëbesimit, të ndrojtur ose të stepur. Në këtë rast, mund t’ju duhet të bëni hapin e parë dhe të ndizni dritën jeshile. Ne ju paraqesim 4 burrat e Horoskopit, të cilët edhe nëse ju duan shumë, ata nuk do të lëvizin t’ju afrohen.

Ujori

Ujori, nga ana tjetër, mund t’i afrohet një gruaje, por në një mënyrë të tillë që ai nuk do ta kuptojë që i pëlqen. Asnjë nga veprimet ose ndonjë nga fjalët e tij nuk e zbulon atë, prandaj ajo mendon se ai e pëlqente atë ose ishte i interesuar për “miqësinë” e saj. Mund të konsiderohet gjithashtu hile e tij, në mënyrë që ai të mund ta relaksojë atë, të mos jetë në mbrojtje dhe më pas ta befasojë atë.

Bricjapi

Ky njeri nuk e bën atë, të paktën në mënyrën klasike, në mënyrë që të mos konsiderohet i pasjellshëm. Ju dëshironi që ai të ruajë profilin e tij serioz, të mos marrë pamjen e gabuar dhe kjo është arsyeja pse ai nuk do të lëvizë, nëse për shembull sheh gruan që i pëlqen në një vend publik, bar, kafene ose restorant. Nëse, përsëri, njohja bëhet përmes prezantimit nga një rreth, atëherë ai do të sigurohet që të zbulojë përshtypjet që ai krijoi në lidhje me personin e tij, në mënyrë që të garantohet pranimi i saj.

Peshqit

Ky burrë zakonisht është i ndrojtur dhe sigurisht ka frikë nga refuzimi, kështu që është e pamundur t’i afrohesh së pari një gruaje dhe t’i thuash asaj se sa e pëlqen atë. Ai do t’i ngatërrojë fjalët dhe do të jetë i paqartë për qëllimet e tij … Ai dëshiron kohë!

Virgjëresha

I përket rastit të burrave me mungesë të vetëbesimit. Ai nuk mund ta kuptojë, nëse një grua e pëlqen atë, kështu që ai nuk do të lëvizë. Ai pret që ajo t’i tregojë qartë se i pëlqen dhe pastaj do t’i afrohet. Nga ana tjetër, ai mund të ulet për orë të tëra dhe të vëzhgojë sjelljen dhe detajet e pamjes së saj, që të mos kapë diçka të padukshme për të konfirmuar se kishte të drejtë që nuk iu afrua.

