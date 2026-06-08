Protestuesit që folën në podium kërkuan qeveri teknike, tranzitore të bërë nga intelektualët e vendit, largimin e partive të mëdha PD dhe PS, burgosjen e Ramës dhe Berishës, vetting politikanëve dhe anulim të projekteve në zonat e mbrojtura.
“Vetting për të gjithë politikanët e lakuar si të lidhur me korrupsionin e krimin, nga e majta dhe e djathta”, tha një prej folësve nga podiumi.
Mijëra qytetarë ishin mbledhur sot në ditën e nëntë të protestës paqësore të shqiptarëve kundër sistemit politik dhe qeverisë.
Ata renditën kërkesat njëra pas tjetrës. Ata kërkuan qeveri teknike dhe drejtim të qeverisë nga populli, nga njerëz të arsimuar, pjesë e saj do të jenë dhe diaspora.
Kurse një tjetër paralajmëroi kryeministrin që të mos provokonte protestuesit:
“Mos guxo ta çosh në konflikt civil. E dimë që kërkon ta tensionosh, e dimë që ke futur patronazhistë, por mos guxo”, u shpreh ai mes të tjerash.
Një qytetare, ambientaliste, lexoi edhe një memorandum me kërkesa drejtuar autoriteteve dhe Kuvendit, që të anuloheshin të gjitha projektet e resortet në zonat e mbrojtura, nga jugu në veri dhe lindja në perëndim.
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