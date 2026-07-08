Ka nisur punimet samiti i NATO-s në Ankara.
32 e krerët e vendeve janë mbledhur në kryeqytetin turk, ndërkohë që i pari që mori fjalën ishte presidenti turk Erdogan, i cili foli në lidhje me luftën në Iran dhe Ukrainë, si dhe prioritete që duhet të ketë Aleanca.
“I kemi kërkuar aleatëve europianë të marrin më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e kontinentit dhe duhet të largohemi nga vendimmarrje që dobësojnë aleancën.
Përfitimet maksimale në fushën e sigurisë mund të jenë të mundshme vetëm duke u frenuar nga vendime të gabuara, përjashtimi i aleatëve, duke krijuar ndarje artificiale, nuk i shërben mbrojtjes trans atlantike.
Sa i përket luftës në Ukrainë ndaj të njëjtin opinion si Trump për paqen dhe këmbëngul në bërjen prioritet mbështetjen e Ukrainës.
Nga kjo përfitojmë nga kanalet e komunikimit me Rusinë. Vlerësojmë shumë rezolutat e presidentit Trump për t’u siguruar që kriza në Iran të zgjidhet, jemi të gatshëm të ofrojmë kontribut për të pastruar Gjirin e Hormuzit nga minat”, tha ai.
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