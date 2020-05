Nje nga mjeket, pjese e ekipit qe trajtuan dhe i shpetuan jeten kryeministrit te Britanise, Boris Johnson, thotë se koronavirusi është poliomieliti i këtij brezi dhe paralajmëroi se do të ketë efekte afatgjata tek pacientët.

“Covid-19 është poliomieliti i kësaj gjenerate. Pacientët kanë sëmundje të butë, të moderuar dhe të rëndë. Një numër i madh i pacientëve do të kenë paaftësi fizike, njohëse dhe psikologjike, pasi shërohen nga kjo sëmundje e rëndë që do të kërkojë një menaxhim afatgjatë”, ka thene ai, raportojne mediat e huaja.

Sipas tij, një numër i madh i pacientëve do të kenë paaftësi fizike, njohëse dhe psikologjike pas sëmundjes kritike.

Para se Britani te vendoste per izolimin, Profesor Nicholas Hart, një ekspert per problemet e frymemarrrjes ne kujdesin intensiv beri me dije:

‘Një lutje për ndihmë. Unë kam punuar për 18 orë në ditë, si shumë të tjerë, për të siguruar që ne mund të mbrojmë të gjithë pacientët tanë dhe të gjithë ekipin tonë të mrekullueshëm. Coronavirus është një sëmundje e rëndë dhe unë dua që të gjithë të kujdesen dhe të qëndrojnë të sigurt dhe kjo kërkon që ju të qëndroni brenda”.

Kryeministri Boris Johnson ka falenderuar publikisht Dr Nick Hart dhe Dr Nick Pirce për ndihmën e madhe që i kanë dhënë gjatë ditëve kur ai ndodhej në spital nga koronavirusi dhe ne shenje mirenjohjeje, i vuri djalit te vogel emrin e mesëm Nicholas.

/a.r