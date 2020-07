Pas profesor Sazan Gurit, është radha e Alfred Cakos për një tjetër perlë.

“Njerez, nese ju kap gripi, mos shkoni tek mjeku, mos beni tampona, mos u shtrini, sidomos mos u intuboni; intubim do te thote vdekje; levizni, pini holluesa gjaku dhe aspirina, pini uje te nxehte me limon, mbani koken me peshqir mbi nje kazan me uje me avull, pedaloni me biciklete dhe beni ecje te shpejta, pini caj me xhinxher; mos perdorni mjekimet e OBSH; mund te perdorni remdesivir, klorokine pasi te konsultoheni me nje farmacist me eksperience mbi menyren e perdorimit te tyre;

Pres ti korigjoni ose plotesoni keto emra edhe me disa te tjere…

Mbani mend se si do harohet ky CV 19 me 4 nentor dhe askush nuk do te flase me per te…”, shkruan ai.

Më pas i përgjigjet edhe Mustafa Nanos, që ka thënë se idetë e njerëzve si Cako janë marrëzi.

“Ështe hera e dyte qe Muc Nano merret me mua duke me fyer me etiketime si gjyqtar hyjnor qe percakton shkallen e idiotesise te teorive te konspiracionit; kur ne parashikojme dicka para kohe ata na quajne konspiracioniste; kur parashikimet tona fatkeqesisht ndodhin dhe ne tregojme axhenden vijuese, ata si Muci qe ushqehen me librat e shkolles e kur rriten nga propaganda e gazetave dhe politikanet aktore, vazhdojne na quajne perseri konspiracioniste kur ne fakt ne dekriptojme komplotet e Qeverise boterore dhe jemi dekonspiracioniste; ky perdor ca deduksione me fjali stereotipe si teorema per tu fshehur pas fjalive te tilla pa kuptim faktik; historia eshte ajsberg; trushpelaret kujtojne se kete ajsberg e leviz era qe tallazit kapucin mbi syprinen e ujit ndersa ne dekonspiracionistet mendojme se ajsbergun me fort e levizin rrymat e padukshme nenujore;

duket qartazi se nje nga arsyet qe Muci perdor si barut per te mbushur emisionin e tij perdor emrin tim eshte edhe xhelozia per trafikun e miqve dhe folloëersave te mij qe ketu ne Shqiperi jane sipas tij me shume se ndjekesit e NY Times!!!

ne fakt, per shkak te njohjes qe kam me te, e pyeta heren e pare se perse perdorte ate gjuhe providenciale e fyese ndaj kauzes sime dhe se perse nxirrte fjali nga konteksti i citimeve qe me kishin bere portale te ndryshme jo dashamirese; dukej nje e qelluar e thate prapa gardhit;

ai pas 2 ditesh me dergoi lajm se donte te me sfidonte tek Provokacia e tij; pranova te isha sot aty por Muci nderoi mendje dhe me tha se do me ftonte nje dite tjeter dhe ja, sot beri sulmin e dyte?!!!

si mendoni, ky eshte misionar e sherbetor i Deep State apo thjesht nje trushpelare nga mainstream media”, shkruan ai.