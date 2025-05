Kryeministri Edi Rama, i ftuar në Repolitix, u pyet edhe për deklaratën e tij se prokurorët s’duhet të bëjnë gabim që t’i marrin telefonin. Kreu i PS tha se ishte një batutë pasi për ta marrë telefonin e tij duhet shkuar në parlament.

“Kjo e telefonit është batutë, sepse telefonin tim për ta marrë, duhet shkuar në parlament, e tjerë, e tjerë. Ajo është batutë dhe është batutë që lidhet me ç’ka ndodh me shumë telefona që i janë marrë njerëzve rrugëve. Ishte batutë, për gjithë ata që janë në parlament ka procedura të tjera. Nuk ka qenë fare lidhja konkrete me telefonin tim.”, u shpreh Rama.

Lidhur me deklaratën se s’do të pranojë më arrestime pa gjyq të SPAK dhe vendimet si noter të GJKKO, kreu i qeverisë tha:

“E kam ngritur vazhdimisht problemin dhe ne kemi problem shumë të madh si shtet, që jemi në listën e zezë të Komitetit të Torturës për paraburgimet, kjo ka qenë gjithmonë ajo që unë kam pasur si shqetësim”.