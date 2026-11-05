Një debat në studion e emisionit “Prime” në News24 mes Sekretarit të Përgjithshëm të Partisë Demokratike, Flamur Noka, dhe gazetarit Klevin Muka ka degjeneruar në përplasje fizike.
Fillimisht mes tyre ka pasur një shkëmbim të ashpër verbal, ndërsa situata është tensionuar më tej gjatë emisionit.
Në pamjet e transmetuara shihet Noka teksa i drejtohet gazetarit me tone kërcënuese dhe më pas mes të dyve nis një përplasje me duar.
Ngjarja ndodhi në studio, gjatë transmetimit të emisionit, ndërsa të pranishmit ndërhynë për të ndarë palët.
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