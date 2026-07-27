Ish-ministri Ylli Manjani, i ftuar në emisionin “Now” me Erla Mëhillin, në Euronews Albania, ka folur në lidhje me veprimin e sotëm të deputetit Agron Shehaj, për të cilin tha se nuk është mirë që “të bësh cubin” me punonjësin e administratës.
Manjani e quan gjestin e Shehajt jo thjeshtë vjedhje por grabitje, e cila është një shkallë më e lartë dhune, prandaj sipas tij veprimi është “i papranueshëm pa diskutim”, si civilisht ashtu edhe politikisht.
“Çështja, po, pra, por çështja është kjo që asgjë e dhunshme nuk legjitimohet. Sepse, në qoftë se ne i legjitimojmë kamikazët sepse dikush ma bën me të padrejtë dhe unë duhet të vendos bomba që të shkoj në parlament, apo të shkoj të zihem me gardistin apo me punonjësen e administratës, aq më tepër nuk legjitimohet të vjedhësh dokumente. Në fakt nuk i ka vjedhur, i ka grabitur. Është në një shkallë më të lartë se vjedhja, sa i ka marrë me dhunë. Kështu që ai veprim është i papranueshëm, është pa diskutim i papranueshëm në kuptimin civil dhe politik të fjalës.
Tani, kur je deputet në parlament, domethënë duhet të bashkëjetosh me rregullat e përbashkëta, dhe në qoftë se rregullat e përbashkëta nuk janë të ndershme, kur nuk janë të drejta, do të bashkëjetosh me to, ose përndryshe ik, vëlla, se ajo nuk të shkon, nuk të përshtatet parlamenti. Ik, shiko një punë tjetër. Kjo është fakt. Unë nuk jam për përjashtime ekstreme të deputetëve. Kam qenë kundër ndryshimeve të rregullores që u bënë atëherë për këto përjashtime afatgjata.
Duhet të jetë subjekt për t’u parë, për t’u hetuar dhe për të kuptuar se çfarë ka ndodhur, çfarë ka qenë qëllimi, çfarë ka qenë historia, si ndodhi faktikisht, duhet të ketë një hetim. Unë nuk po të them ta vëmë në hekura, se edhe këtë s’ta them. Ju e dini që unë jam kundër hekurave. Kam qenë kundër hekurave në jetë të jetëve.”, tha Manjani.
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