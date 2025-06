Një 40-vjeçar i shpallur në kërkim është lokalizuar dhe vënë në pranga nga Policia, pas një operacioni të zhvilluar nga specialistët për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare.

Shtetasi M. Z., banues në Elbasan, ishte dënuar nga Gjykata e Apelit e Tiranës me 2 vjet burg për veprën penale “Mashtrimi”, kryer në bashkëpunim. Ai, së bashku me dy persona të tjerë, kishte tjetërsuar pronësinë e disa automjeteve që kishte marrë me qira, duke i shitur ato në mënyrë të paligjshme.

Pas ndalimit të tij, u konstatua se nga dënimi i dhënë, atij i kishin mbetur edhe 8 muaj burgim për të vuajtur.