Jetmir Llanaj ka qenë në burg për vrasje, pasi mori hak për vrasjen e djalit të tij 9-vjeçar, Indrit Llanaj.

Jetmir Llanaj u dënua me 25 vite burgim nga shkalla e parë, por Apeli e uli, ndërsa mësohet se prej disa muajsh ka kryer dënimin dhe ndodhet në liri.

“Kapet nga Forca Speciale “RENEA”, një shtetas me rrezikshmëri të lartë shoqërore, me precedent për vrasje dhe në kërkim për gjobëvënie ndaj bizneseve. Si rezultat i ndërhyrjes së specializuar policore të shërbimeve të Forcës Speciale “RENEA”, në mbështetje të shërbimeve operacionale të Policisë së Lezhës dhe të shërbimeve të Komisariatit të Policisë Kurbin, u mundësua lokalizimi në Mamurras, neutralizimi dhe vënia në pranga e shtetasit të shpallur në kërkim, J. Ll., 46 vjeç.

Nga hetimet e kryera nga specialistët e Sektorit për Hetimin e Krimeve të Rënda të DVP Lezhë dhe Prokuroria e Lezhës, dyshohet se ky shtetas dhe 4 të tjerë (konkretisht 1 shtetas i arrestuar dhe 3 shtetas të proceduar penalisht, më datë 19.02.2025), të organizuar si grup, iu vendosnin gjoba bizneseve, duke ushtruar presion dhe kanosur me armë, me qëllim përfitimin pasuror të padrejtë. Gjatë veprimeve hetimore në lidhje me këtë veprimtari kriminale, këtyre shtetasve iu sekuestruan 1 armë gjahu, municion luftarak dhe 2 automjete të blinduara, të cilat përdoreshin për të kryer veprimtarinë kriminale të shtrëngimit me anë të kanosjes, për dhënie pasurie. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Lezhës, për veprime të mëtejshme”, sipas policisë.

Si ndodhi ngjarja në vitin 2012?

Shtetasi Gentian Shkreta mbeti i vdekur në vend dhe vëllai i tij u plagos rëndë në një pritë të ngritur nga dy anëtarë të familjes Llanaj më 4 nëntor të vitit 2012.

Vrasja e sotme, sipas policisë, ndodhi kur dy shtetasit Muharrem Llanaj si dhe Jetmir Llanaj, babai i 9-vjeçarit, i cili mbeti i vdekur në qershor të këtij viti nga dy djemtë e familjes Shkreta, ngritën një pritë.

Sipas policisë, dy vëllezërit Gentian dhe Leli Shkreta po ktheheshin nga Serbia, teksa janë qëlluar për vdekje pranë një pike karburanti, në afërsi të urës së Lumit Droj. Policia shpalli në kërkim dy autorët e dyshuar.

Në muajin qershor Olgert dhe Mariglen Shkreta vranë djalin 9-vjeçar të Jetmir Llanajt gjatë një atentati, duke bërë që dy familjet Llanaj dhe Shkreta të hynin në hasmëri.

Mark Shkreta, babai i dy autorëve u vra mëngjesin e 20 korrikut në kryeqytet. Ai ishte larguar nga Mamurrasi dhe qëndronte në një banesë në periferi të Tiranës, por mëngjesin e 20 korrikut u qëllua për vdekje me breshëri arme.

Policia ndaloi menjëherë babanë e fëmijës së vrarë, por e lëshoi për mungesë provash. Policia ka prova se vrasja ka ndodhur për hakmarrje.

E gjithë historia tragjike e konfliktit mes dy familjeve Shkreta dhe Llanaj ka ardhur pas një sherri banal të ndodhur në Mamurras, mes babait të fëmijës 9 vjeç dhe një pjesëtari të familjes Shkreta.

Në shenjë hakmarrje, ata dolën në rrugë dhe qëlluan mbi mjetin që po merrte fëmijën nga shkolla. Plumbat plagosën xhaxhain dhe i morën jetën fëmijës.