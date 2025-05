Një paradoks i dhimbshëm ka dalë në pah pas përfundimit të numërimit të votave preferenciale në zgjedhjet parlamentare të 11 majit; të paktën 23 kandidatë të Partisë Demokratike kanë fituar bindshëm në listat e hapura, por kanë mbetur jashtë Kuvendit për shkak të numrit të ulët të mandateve që i janë caktuar PD-së në qarqet përkatëse.

Lista e “fituesve pa mandat” përfshin emra të rinj dhe figura me kontribute në opozitë. Në Tiranë, Ilir Alimehmeti, një nga figurat më të votuara në rang kombëtar me 13,139 vota, nuk do të jetë pjesë e legjislaturës së re.

Tjetër rast është i Xhemal Gjunkshit në Dibër, i cili ka marrë 5,693 vota, më shumë se çdo kandidat tjetër në listë, por PD-ja arriti të marrë vetëm dy mandate, të cilat shkuan për emrat e listës së mbyllur – duke e lënë ish-gjeneralin jashtë parlamentit. I njëjti fat për Aulon Kalajën në Durrës, që me 7,069 vota preferenciale u rendit i dyti pas Arjan Ndojit, por demokratët siguruan vetëm një mandat në listën e hapur.

Në Berat, Parid Mahmutaj me 7,171 vota dhe Lefter Maliqi me 4,801 u lanë jashtë, ndërsa në Fier, Gentian Çela me 7,080 vota nuk arriti të sigurojë një vend në Kuvend. Në Gjirokastër, Korçë, Kukës, Lezhë, Shkodër, dhe Vlorë, dhjetëra kandidatë të tjerë me mijëra vota ndanë të njëjtin fat.

Kjo tregon pazarin e Sali Berishë me listat. Në listën e mbyllu u futën njerëz besnikë të tij, ndërsa ata që kanë votë elektorale mbetën jashtë. Por vota ndaj emrave më sipër është dhe një lloj goditje ndaj Berishës, pasi qytetarët votuan ata që kryetari nuk i preferoi.

Emrat sipas qarqeve

BERAT

Parid Mahmutaj, 7171 vota

Lefter Maliqi, 4801 vota

DIBËR

Xhemal Gjunkshi, 5693 vota

Përparim Spahiu, 5505 vota

DURRËS

Aulon Kalaja, 7069 vota

Andia Ulliri, 5198 vota

ELBASAN

Qani Xhafa, 5958 vota

Ilirjan Alliu, 4848 vota

FIER

Gentian Çela, 7080 vota

Silva Hasaj, 4414 vota

GJIROKASTËR

Alma Kore, 3569 vota

Arben Ristani, 2881 vota

KORÇË

Kristiano Koçibelli, 5213 vota

Andrea Mano, 4845 vota

KUKËS

Isuf Çelaj, 7060 vota

LEZHË

Aleksandër Lala, 4217 vota

SHKODËR

Ted Kopliku, 6148 vota

TIRANË

Ilir Alimehmeti, 13139 vota

Ilir Metaj, 5660 vota

Asllan Dogjani, 5125 vota

Myslim Murrizi, 4188 vota

VLORË

Petraq Gjikuria, 3533 vota

Artan Liçaj, 3352 vota