Në fund të muajit tetor Shqipëria do të marrë një borxh 500 deri në 700 mln euro në tregjet ndërkombëtare.

Ministrja e Financave Delina Ibrahimaj theksoi se ky eurobond do të përdoret për të financuar shëndetësinë dhe infrastrukturën.

Por poeti Arben Duka i njohur për krahasimet në vargje mes socializmit të dikurshëm dhe rrëmujës së sotme, “përgjigjet” me vargje:

Unë jam një i vjedhur,

s’u them dot:”U lumtë!”,

atyre që grinë,

pasurinë e shumtë!.

Me kalem të dreqit,

fati na qe shkruar,

çfarë qe e të gjithëve,

u vol nga pak duar!.

Ishim barabar,

kur ishim në start,

por ca në finish,

patën “fat” të artë!.

Ca fare të paktë,

në zenith u ngritën,

gjer tullën e fundit,

vendit ja grabitën!

Dhe bënë pasuri,

super të mëdha,

e shtet i mavrisur,

kurrë s’ka para!.

Nuk di si do vinë,

ditë më të mira,

kur duhet të lajmë,

borxhe e kredira!

Diktaturë “e egër”,

çudi qe vërtet,

shkoni dhe e pysni

si bënte për lekë

Se në Nëntëdhjetën,

kur ju shua ylli,

asnjë qindarkë borxh,

epokën e mbylli!

Sot si duken bathët,

borxhe prapë do marrin,

brezat që do vijnë,

jashtë do kenë litarin!

/Gazeta Dita/ a.r