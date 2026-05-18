Nga Mero Baze
Ka tre lloj moralistësh që duan të mbajnë në këmbë dështimin e drejtësisë së re për të ngritur akuza të besueshme dhe gjykim të drejtë për të gjithë të akuzuarit, sidomos ata me profil të lartë politik.
Një tip moralistësh janë këto mediat e paguara nga të njëjtat programe OJQ që financojnë marrëdhëniet publike të SPAK dhe GJKKO. Këto janë dhe më banalët, pasi janë të vetmet që nuk dyshojnë fare as në akuzat dhe as në praktikën e prokurorëve për të linçuar të akuzuar të veçantë për mllefe personale.
Deri më sot janë të vetmet që mbrojnë paraburgimet masivisht kur ato janë në favor të qeverisë, sulmojnë mediat që bëjnë publike shkeljen e procedurave dhe skandalet në mosrespektimin e ligjit nga GJKKO dhe SPAK për të paraburgosurit, duke i akuzuar si të blera dhe heshtin me admirim për sulmet e Berishës dhe ndonjë opozitari tjetër ndaj SPAK-ut, duke mos u prononcuar për këtë shëmti.
Dmth janë më të shqetësuar nëse Veliaj apo Beqaj ankohen për kafazin, pasi dhe atyre si Olsi Dado u duket hotel me pesë yje, janë të xhindosur që Karçanaj ka të drejtë dhe të flasë në TV, pasi duhet të ishte në burg, dhe dëgjojnë me respekt të sharat për SPAK dhe GJKKO nga opozitarët nën akuzë. Atyre nuk u quhen ndikim mbi drejtësinë. Kjo është një nga propagandat më bajate me pagesë të këtyre moralistëve të Reformës në Drejtësi.
Tipi tjetër i moralistit mbetet Berisha. Ai doli sot para SPAK dhe tregoi që Altin Dumani jeton prej 20 vitesh në një vilë që e ka babai i gruas së tij, të cilit ia ka falur një pastor anglez që ka vdekur, dhe donte të provonte që vila nuk është ndërtuar në vitin 2000 siç thotë Dumani, pasi ai kishte dokument që në vitin 2004 ajo ishte truall.
Dokumenti që ai tregoi në fakt është një blerje formale me letra e truallit ne vitin 2004, ndërkohë që aty shtëpia mund të ishte ndërtuar nga pastori pa leje qysh në vitin 2000 dhe kjo nuk përbën ndonjë hata, pasi në këtë Shqipëri informale jetojmë. Problemi është se kur SPAK akuzon disa ish-zyrtarë të lartë që “shtëpia e vjehrrit tënd është faktikisht e jotja”, pasi të kemi gjetur aty lodrat e djalit, duhet të ketë këtë kriter dhe për veten e vet, kur jeton 20 vite në shtëpi të vjehrrit duke pasur dy apartamente të tjera që i jep me qira.
Kjo përbën një lloj debati moral, por jo ligjor. Altin Dumani është në të drejtën e tij të jetojë 20 vite në shtëpi të vjehrrit, jo vetem te lere aty lodrat e femijeve por dhe ti lind e rrit aty, derisa është shtëpi e babait të gruas së tij. Askush nuk ka të drejtë të dyshojë për këtë. Por as ai nuk ka të drejtë të dyshojë për të tjerët vetem se ka gjetur lodrat e nipit tek gjyshja në mungesë të fakteve të tjera. Ndryshe pastaj bëhet dhe ai si Saliu.
Grupi i tretë i moralistëve janë këta që shajnë e mallkojnë Top Channel pse i ka ofruar Mirlinda Karçanajt intervistë dhe pse Grida Duma nuk e ka kapur për flokësh ta shtrinte për tokë atë “hajdute”. Që Karçanaj është para një telashi të vërtetë ligjor me atë që kanë ndodhur në AKSHI, është e qartë, dhe që hetimet po shkojnë përditë e më thellë drejt skandaleve që kanë ndodhur aty me nënkontraktorët, është e qartë.
Por nuk e kuptoj çfarë pune i ka prishur drejtësisë apo moralit publik fakti që një e akuzuar është lënë të flasë çfarë ka dashur. Ka ndikuar, SPAK? Jo! Përkundrazi, i ka shtuar inatin. Ka ndikuar GJKKO? Jo! Përkundrazi, mund ta ketë motivuar më shumë.
Nëse do kishte këshilltarë të mirë, mund dhe të mos dilte fare, por për të mirën e saj, jo për të mirën publike. Shfaqja në media e një individi nën akuzë është vendim personal dhe lidhet me hallet e tij. Top Channel apo kushdo tjetër që i zgjat mikrofonin një të akuzuari nuk është se e shpëton atë apo e pastron nga akuzat, siç thonë moralistët. Nëse ai vërtet ka argumente bindëse që po akuzohet kot, atëherë media ka bërë një shërbim publik. Nëse jo, atëherë i akuzuari ka bërë një vetëvrasje publike. Por asgjë nga këto nuk ndikojnë mbi drejtësinë.
Drejtësia është e ftohtë dhe duhet të ketë punë vetëm me ligjin, me nenin dhe gërmat e tij.
Pikërisht pse prokurorët dhe gjyqtarët tanë e kanë mendjen tek media dhe jo tek ligji, nxisin apo provojnë dhe fushata të tilla moraliste. Se po të ishin në rregull me ligjin, po të mos paguanin media moraliste, OJQ apo portale fundërrinash që të linçonin viktimat e tyre, do shiheshin si njerëz të respektuar të ligjit dhe jo si sponsorë portalesh. Do t’u binte më mirë të ishin vetëm prokurorë dhe gjyqtarë.
