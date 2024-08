Teksa ditët e nxehta kanë goditur në të gjithë globin, në Dubai, festat e milionerëve janë transferuar në jahte.

“Blick” tregon jetën e një modele britanike, e cila jep një vështrim të rrallë në botën misterioze ku të rejat paguhen për të festuar me burra të pasur. Ajo tregon se ka pasur përvoja shumë të ndryshme. Ajo që dikur për të ishte një punë ëndrrash, u kthye papritur në një makth.

Sarah është një modele 28-vjeçare nga Anglia, e cila emigroi për një kohë të shkurtër në Emiratet e Bashkuara Arabe nga Birmingham tre vjet më parë.

“Kur jetova në Dubai për herë të parë në vitin 2021, vështirë se mund ta besoja fatin tim. Po bëja një xhirim për një katalog të rrobave të banjës kur një modele tjetër më pyeti nëse do të isha e interesuar të paguhesha për të festuar në një superjaht”, thotë ajo.

Ajo mori 600 paund britanike nga një DJ i njohur për pesë orë.

“Gjithçka që duhej të bënim ishte të bisedonim me të ftuarit, të kërcenim dhe të pozonim me bikini”, kujton Sarah. Kishte vetëm dy ndalime: të mos pish shumë dhe të mos bësh seks me askënd. “Por nëse na pëlqente dikush, ne mund të flirtonim”, thotë ajo. “Kam kaluar momentin më të mirë të jetës sime. Pas kësaj më ftonin në një ose dy festa në muaj”.

Shumica e organizatorëve të festave i kërkuan asaj të nënshkruante një marrëveshje moszbulimi sepse, sipas saj kishte shumë njerëz të famshëm të pranishëm.

Kthimi në Europë dhe në një festë me varkë në jug të Francës e ndryshoi. “Ishin dymbëdhjetë gra dhe gjashtë burra në bord. Na u ofruan 1200 paund për pesë orë”, thotë Sarah, e cila zbulon se në bord ishte një kripto-milioner dhe një reper i njohur.

Sara vuri re se atmosfera ishte ndryshe nga ajo në Dubai. Gratë e tjera ishin të gatshme të bënin gjithçka për burrat e pranishëm.

“Ata na bënë të dukeshim si eskorta, gjë që na vunë në rrezik. Një burrë më kapi nga pas dhe u përpoq të më prekte. Ai ishte i dehur”, kujton Sarah.

“Isha i tmerruar dhe i frikësuar. Ne po lundronim në oqean dhe nuk kishim shpëtim. U ndjeva i bllokuar. “Ne po dridheshim. E kuptuam se sa naivë kisha qenë. Pas kësaj u zotova të qëndroja larg skenës së festave me pagesë. Festat e pakontrolluara të jahteve kanë gjithashtu anët e tyre negative, veçanërisht në Europë”, përfundoi 28-vjeçarja.