Ende qarkullojnë në internet videot e “Big Brother” të para gati dy dekadash të Olsi Mingomatajt, i cili u dashurua në “Big Brother” me Noçen, pavarësisht se jashtë shtëpisë ishte i lidhur me një tjetër vajzë.
Olsi ishte dje i ftuar në emisionin “Goca dhe Gra” në “Top Channel” dhe u përball edhe një herë me pamjet kur e dashura e ndau live në emision. Edhe pse pas shumë vitesh, ai sërish e përjeton në mënyrë të sikletshme.
“E pyesja nëse ishte e sigurt, sepse mendoja se e kishin shtyrë. Unë mendoja se nuk kishte mbaruar për të. Mund të priste dhe kur të dilja të më thonte. Por kur e shoh këtë video, sërish ndihem në siklet, normalisht”, tha Olsi mes të tjerash.
Ajo ka treguar periudhën pas përfundimit të programit televiziv, në të cilin pati një histori dashurie me Olsi Mingomataj, për të cilën u përfol shumë. Noçja ka treguar se njerëzit e pyesnin se ku ishte Olsi, kur e shihnin vetëm në rrugë.
“Ka qenë ndryshe në Big Brother-in e parë, ne ishin shumë naivë. Ishim shumë të papërgatitur, por për atë bujën e madhe që bëri, të gjithë njerëzit na ndalonin. Nëse do të më shihnin vetëm do të pyesnin për personin tjetër, se ku është.
Mua më pyesnin për Olsin, ndërsa Olsin e pyesnin: Ku e ke Noçen. Unë jam shumë tip që më pëlqen të tërheq vëmendjen. Muajt e parë ishte ashtu, më pas doja privatësinë time“, tha ajo.
