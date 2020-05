Momenti emocionues kur ndërrohet stafi i Shtëpisë së të moshuarve që ndejti 50 ditë larg familjeve (Fotot)

Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka publikuar në faqen e saj të ‘Facebook’ momente prekëse që vijnë nga Shtëpia e të Moshuarve në Tiranë.

Punonjësit e këtij institucioni që kujdesen për moshat e treta, prej 50 ditësh qëndruan të izoluar bashkë me ta, ndërkohë që sot iu erdhi dita që të kthehen në shtëpi. Ministrja thekson se stafi do të zëvendësohet me personel tjetër.