Qindra familje në Spanjë janë në ankth pas aksidentit tragjik hekurudhor që ndodhi të mërkurën në mëngjes, më 28 tetor, pranë Toledos, ndërsa presin të mësojnë nëse të afërmit e tyre janë mes 68 viktimave të konfirmuara deri më tani.
Siç raporton laregion.es, një i ri me emrin Erik, i cili ndodhej në njërin prej dy trenave të përfshirë në aksident, u ribashkua këtë pasdite me familjen e tij në stacionin Santa Justa të Seviljes.
Kamerat televizive filmuan momentin prekës kur i riu përqafon një grua, që dyshohet se është nëna e tij. Të dy përqafohen fort, ndërsa Eriku nuk i përmban dot emocionet dhe shpërthen në lot. Familjarët shfaqen të lehtësuar që ai ka shpëtuar dhe është mirë me shëndet.
Pak më vonë, pasi u qetësua, Eriku tregoi për përjetimin e tij: “U nisa duke ecur me këmbët e mia. Valixhja mbeti në tren. Ndjeva sikur duhej të largohesha”.
Stacioni Santa Justa i Seviljes është kthyer në një nga pikat kryesore të ndihmës për të prekurit nga aksidenti. Aty janë krijuar hapësira për mbështetje mjekësore dhe psikologjike, si dhe për informimin e familjarëve të viktimave.
Entre la tragedia, una buena noticia:
Eric, joven sevillano que viajaba en el Iryo, se reencuentra con su familia en la Estación de Santa Justa https://t.co/mikCLjZp0Q
— Andalucía Directo (@adirecto) October 28, 2026
“Salí por mi propio pie. La maleta se ha quedado en el tren. Sentía que me tenía que alejar”.
Hablamos con Eric, que viajaba en el vagón 6 del Iryo. https://t.co/2Ez6Gcp5z2
— Andalucía Directo (@adirecto) October 28, 2026
The post Momente prekëse në Spanjë, i riu ribashkohet me familjen pas aksidentit hekurudhor (VIDEO) appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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