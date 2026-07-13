Një aksident thuajse i pazakontë ka ndodhur mbrëmjen e kaluar, më 12 korrik, pranë një pike karburanti. Ngjarja ka ndodhur në aksin e autostradës Laç-Mamurras, një autoveturë ka përplasur disa automjete të parkuara.
Drejtuesi ka humbur kontrollin mbi automjetin e tij duke përfshirë mjetet e parkuara pranë pikës së karburantit, ndërsa dëmtime janë shkaktuar dhe në distributorët.
Drejtuesi automjetit ka mbetur i plagosur rëndë dhe është dërguar për ndihme mjekësore ne spitalin e traumës. Policia, grupi hetimor në vendngjarje, hetojnë shkaqet e plota të këtij aksidenti.
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