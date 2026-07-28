Një aksident rrugor është regjistruar në lagjen 10 të qytetit të Korçës, në zonën e njohur si “Dritat e Verdha”.
Mësohet se një automjet ka përplasur një karrocë në të cilën ndodhej një fëmijë 1 vjeç e gjysmë.
Sipas informacioneve paraprake, nëna po kalonte rrugën së bashku me fëmijën, kur automjeti ka goditur karrocën.
Menjëherë pas aksidentit, ka qenë vetë drejtuesi i automjetit ai që e ka transportuar të miturin në Urgjencën e Spitalit të Korçës.
Burime spitalore bëjnë me dije se fëmija ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe po merr ndihmën e nevojshme mjekësore.
Ndërkohë, policia ka kryer veprimet procedurale me drejtuesin e automjetit dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.
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