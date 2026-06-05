Momente paniku janë regjistruar gjatë protestës në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” në Tiranë, ku një fëmijë është ndarë nga nëna e tij dhe ka humbur orientimin në mes të turmës së protestuesve.
Ngjarja ka ndodhur teksa në zonë vijonte tubimi i qytetarëve, ndërsa situata ka tërhequr menjëherë vëmendjen e pjesëmarrësve dhe organizatorëve të protestës. Në ato momente, është kërkuar bashkëpunimi i protestuesve për të ndihmuar në gjetjen e fëmijës, duke bërë thirrje që të gjithë të uleshin në mënyrë që ai të mund të dallohej më lehtë në turmë.
Qytetarët kanë reaguar menjëherë, duke u ulur dhe duke krijuar hapësirë vizuale për kërkimin e fëmijës, ndërsa është kërkuar që ai të afrohej drejt shkallëve të Kryeministrisë për t’u ribashkuar me nënën.
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