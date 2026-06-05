Para nisjes së Samitit BE-Ballkani Perëndimor në Tivat, liderët e pranishëm shkëmbyen biseda të shkurtra në sallën e mbledhjes.
Në një moment, teksa presidenti serb Aleksandar Vuçiç po fliste me presidentin francez Emmanuel Macron, presidenti i Qipros, Nikos Christodoulides, iu afrua kryeministrit Edi Rama dhe e përshëndeti me një përqafim.
Pamjet janë regjistruar pak çaste para fillimit të punimeve të samitit, ku në fokus janë zgjerimi i Bashkimit Europian dhe marrëdhëniet me vendet e Ballkanit Perëndimor.
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