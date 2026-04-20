Analisti Baton Haxhiu, i ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, ka folur për protestën e opozitës dhe termin “kryengritje paqësore” që përdor Sali Berisha për të përshkruar protestat.
Haxhiu tha se ky term nuk ka ndonjë kuptim, pasi nuk ka asgjë paqësore te molotovi, madje e konsideroi një armë. Analisti tha se Berisha po kërkon patjetër një viktimë në këto protesta, për të përsëritur 21 Janarin, për të ndërtuar një rrëfim politik.
“Po ndalem te një togfjalësh, që lideri opozitës përdor, “kryengritja paqësore”. Me rëndësi se çfarë do opozita dhe lideri, koncepti i kryengritjes paqësore.
Nëse fjala kryengritje ka rebelimin, thyerjen e pushtetit, tensionin, paqja ka qetësinë dhe rendin. Nëse këto i ke brenda, rebelimin, por ke edhe molotovin, ky togfjalësh “kryengritje paqësore”, nuk ka kuptim me atë që shohim, pasi ka armë dhe arma është molotovi.
Doktori ka gjetur këtë togëfjalësh për të arsyetuar çdo dhunë që mund të përdoret nga protestuesit. Ky arsyetim ka një kohë të gjatë që është brenda edhe për faktin që institucionet e kanë lejuar për arsyet e veta. Në këtë rast policia.
Policia nuk ka hulumtuar asnjëherë. Entoni foli për dekoratën e heroit, është viktimizimi që vjen te anëtarët e PD të kryesisë ose deputetë. Përtej dekorimit të heroit, Berisha kërkon një gjë, 21 janarin me çdo kusht. Një njeri për të ekuilibruar atë që ka ndodhur dhe për të ndërtuar rrëfimin e ri.
Është hapi i madh dhe kërkimi i viktimës së domosdoshme, për të ndërtuar rrëfim politik, është jo humane. Kërkimi i viktimës me çdo kusht, se dekoratën e heroit e kanë marrë disa deri tani, por ende nuk kemi viktimën që ndërton rrëfimin”, deklaroi Haxhiu.
Leave a Reply