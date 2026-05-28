Udhëheqësi suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, ka bërë thirrje për unitet kombëtar përballë asaj që e cilësoi si përpjekje të “armikut” për të destabilizuar dhe përçarë vendin pas humbjeve në planin ushtarak.
Në një mesazh me rastin e përvjetorit të inaugurimit të Asamblesë së parë konsultative islamike dhe nisjes së vitit të tretë të legjislaturës së dymbëdhjetë, Khamenei deklaroi se kundërshtarët e Iranit po përdorin presionin ekonomik, mediatik dhe politik për të nxitur fragmentim shoqëror.
“Plani i verbër i armikut pas luftës së imponuar, presioni ekonomik dhe rrethimi mediatik e politik është të krijojë përçarje dhe fragmentim shoqëror për të kompensuar humbjet në planin ushtarak dhe për ta përkulur kombin”, thuhet në mesazhin e tij.
Ai u bëri thirrje të gjitha forcave politike dhe qytetarëve që të shmangin konfliktet e brendshme dhe të ruajnë kohezionin kombëtar.
“Është e nevojshme që të gjithë ata që kanë zemrën që rreh për Islamin dhe revolucionin, ose për pavarësinë dhe dinjitetin e Iranit, të angazhohen edhe më shumë në ruajtjen e unitetit të një fronti kombëtar të fortë dhe koheziv”, theksoi ajatollahu në mesazhin drejtuar deputetëve iranianë.
