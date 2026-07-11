Lideri Suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, ka kërcënuar me hakmarrje, për sulmet e SHBA-së dhe Izraelit që vranë babain e tij, Ajatollah Ali Khamenei në muajin shkurt.
Përmes një mesazhi me shkrim, Mojtaba Khamenei ka deklaruar se hakmarrja për paraardhësin e tij të vrarë është kërkesë e Kombit dhe ‘duhet patjetër’ të ndodhë.
“Këta kriminelë, të cilëve u është dhënë një listë e plotë, nga i pari deri te i fundit, do të çojnë në varret e tyre dëshirën për një vdekje paqësore në shtretërit e tyre”, deklaron Khamenei.
“Ata duhet ta dinë se e gjithë kjo nuk varet nga prania ime apo e autorëve të tjerë”, shtoi më tej Khamenei, duke nënkuptuar se kërkesa për hakmarrje vjen nga populli iranian.
Ndërkohë një kthesë 180 gradë ka ndodhur lidhur me bisedimet për paqe mes SHBA-së dhe Iranit.
Një zyrtar i Katarit i tha CBS News se SHBA-të nuk do të marrin pjesë në bisedimet me Iranin në Oman, ku Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi mbërriti për konsultime me Muscatin mbi zhvillimet që lidhen me Ngushticën e Hormuzit.
CBS News fillimisht supozoi se ekipi negociator i SHBA-së, i udhëhequr nga Zëvendëspresidenti J.D. Vance, dhëndri i Presidentit, Jared Kushner, Sekretari i Shtetit Marco Rubio dhe i Dërguari Special Steve Witkoff, pritej në Oman për vazhdimin e bisedimeve.
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