Bill Clinton pritet të japë dëshminë e tij nesër para Kongresit Amerikan, në kuadër të hetimeve mbi rastin e Jeffrey Epstein.
Ish-presidenti ka deklaruar se ka udhëtuar me aeroplanin e Epsteinit gjatë fillimit të viteve 2000 së bashku me stafin e tij, në mbështetje të aktiviteteve të Fondacioni Clinton. Ai ka mohuar çdo dijeni ose përfshirje në krimet e Epsteinit dhe të bashkëpunëtores së tij, Ghislaine Maxwell, dhe nuk ka qenë asnjëherë subjekt i ndonjë akuze në këtë lidhje.
Në publikimin e parë të dokumenteve të Epsteinit nga Departamenti i Drejtësisë në dhjetor, disa imazhe shfaqnin Clintonin, përfshirë një foto ku ai dukej duke notuar në pishinë dhe një tjetër ku ishte shtrirë me duart pas kokës në një vaskë që duket të jetë me ujë të nxehtë.
Clinton u fotografua me Epsteinin disa herë gjatë viteve 1990 dhe fillimit të viteve 2000, para se Epstein të arrestohej për herë të parë. Autoritetet theksuan se shfaqja e Clintonit në këto dokumente nuk nënkupton ndonjë shkelje apo përfshirje në aktivitetet kriminale të Epsteinit.
