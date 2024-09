Në rast se PD-ja mund PS-në në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, kreu i saj Sali Berisha thotë se fitorja do pasohet me një referendum. Sonte në “Opinion”, Berisha tha se kryeministri i ardhshëm do zgjidhet në këtë formë, duke pyetur qytetarët.

-Nëse PD fiton, ju do jeni kryeministër apo do delegoni dikë tjetër?

Sali Berisha: Unë kam sqaruar dhe përsëri insistoj, fitorja e PD dhe koalicionit do shoqërohet me një referendum për kryeministrin e ardhshëm, pavarësisht se Sali Berisha është arkitekti i fitores… Përsëri ai gjykon të pyeten qytetarët, fton cilindo që dëshiron ta sfidojë Sali Berishën me votën e qytetarëve për kryeministër. Një risi moderne, modernissima. Kjo në funksionimin e një opozite.

/a.r