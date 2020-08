Ajo është shumë aktive në instagram, duke ndarë gjithmonë me ne momente nga jeta e saj.

Përmes opsionit pyetje-përgjigje në instagram, Einxhel ka shprehur pakënaqësinë e saj ndaj botës së televizionit. Një nga pyetjet që i është bërë është nëse do të jetë pjesë e ndonjë projekti të ri televiziv.

Moderatorja është përgjigjur se as ka në plan t’i përshtatet kornizave që vet televizioni kërkon dhe as nuk dëshiron të jetë më pjesë e tij.

‘Deri sot dashje padashje kanë tentuar vetëm të shesin me imazhin tim dhe deri diku nuk është e lehtë të luftosh me steriotipet që krijojnë njerëzit në mendjen e tyre paragjykuese’, ka thënë ajo duke nënkuptuar kështu se është ndjerë edhe e përdorur pasi pamja e bukur ndoshta të prish punë me gjykimin ndaj mendjes së artë.

‘Por unë e di kush jam dhe ca dua, unë jam më shumë se pjeshka mbi taka dhe ky është projekti im i radhës’, përfundon kështu së shprehuri Einxhel, duke iu drejtuar në këtë mënyrë gjithë ‘gojëve të liga’ që e gjykojnë thjesht si një ‘pjeshkë të bukur’ dhe asgjë më shumë.