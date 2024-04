Moderatori Blendi Fevziu ka mbetur jo pak i habitur nga Monika Kryemadhi sot, te cilen e kishte ftuar në emisionin “Opinion” per te folur per “divorcin” dhe përplasjet e forta me Ilir Meten.

Pasi e degjoi me vemendje Kryemadhin, Fevziu me nota humori nuk priti, por beri edhe nje koment te habitur per akuzat e ndërsjella brenda çiftit.

“Me sa po kuptoj unë, Meta ju akuzon ju se jeni peng i SPAK-ut kurse ju thoni se Meta është peng i Erion Veliajt”, pyeti Fevziu me habi.

