Modelja e njohur britanike, Katie Price ka zbuluar momentin e tmerrshëm kur u përball me disa persona të armatosur që i përpoqën ti vidhnin makinën.

Ngjarja ndodhi në vitin 2018 në Afrikën e Jugut teksa ishte e shoqëruar me pesë fëmijët. Katie rrëfeu se është një prej ngjarjeve më të tmerrshme pasi një sulmues abuzoi seksualisht me të ndërsa fëmijët ishin në makinë.

Duke folur për Channel 4’s Celebrity SAS, Katie tha: “Gjashtë meshkuj na sulmuan pasi ne ndaluam sepse djali im Junior kishte nevojë të urinonte. Ishte si një film horror. Një burrë i madh po bërtiste në fytyrën time dhe betohej se do më merrte gjithçka ndërkohë që më prekte poshtë. Unë mora një jastëk dhe dola para fëmijëve duke u përpjekur që ti mbroj, ndërkohë që prisja të më qëllonin me plumb. Mendova se do vdisja. Policia thotë se është mrekulli që nuk na vranë”.

Për këtë arsye u shtrua në një klinikë rehabilitimi ku qëndroi për disa kohë pasi u diagnostikua me stres post traumatik.

Katie u shpreh nuk ngriti akuza sepse nuk mund të përballohej me telashe të tjera.