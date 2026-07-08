Kryeministri Edi Rama është vendosur sërish në qendër të vëmendjen për veshjen e tij. Teksa liderët e botës mblidhen në Ankara për të diskutuar fatin e sigurisë globale në Samitin e NATO-s, Rama ka zgjedhur të thyejë kodin e ngurtë të veshjes zyrtare me stilin e tij tashmë “karakteristik”.
Veshja e tij nuk ka kaluar pa u vënë re as nga prestigjiozja britanike The Guardian, e cila i ka kushtuar një vëmendje të veçantë look-ut të kryeministrit shqiptar. Kombinimi? Një kostum serioz blu, i me një palë atlete të bardha.
Kryeministri Edi Rama ndodhet në samitin e NATO-s në Ankara ku liderët globalë diskutojnë çështjet më të rëndësishme. Në ditën e dytë të samitit, në foton familjare Rama u pa krah presidedntit turk Recep Tayyip Erdoğan.
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