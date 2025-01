Përgjatë një viti, 42.4% e popullsisë së grup-moshës 16-74 vjeç kryen blerje online, më një rritje prej 4 pikë përqindje krahasuar me 2023. Blerjet online i referohen porosive të mallrave ose shërbimeve nëpërmjet internetit, për qëllime personale nga çdo lloj pajisje. Sipas të dhënave nga INSTAT, përdorimi i internetit në tre muajt e fundit nga momenti i kryerjes së intervistës, nga individët e grup-moshës 16-74 vjeç përfaqësojnë 86,2 % të popullsisë në studim.

Pajisjet më të përdorura për të hyrë në internet janë aparatet celularë me 99.9% të individëve përdorues, ndjekur nga kompjuterët me 29.2%, laptopët me 28.5% dhe tabletët me 19.4%.

Statistikat tregojnë një rritje të ndjeshme në përdorimin e internetit për blerje online nga shqiptarët, ku listën e kryesojnë kategoritë rroba, këpucë dhe aksesorë, të cilat përgjatë vitit 2024 përbëjnë 90.3% të blerjeve online, krahasuar me 88,8 që ishte në vitin 2023

Shërbimet, si katering nga restorantet apo fast food-et, për dërgesa në shtëpi përbëjnë 59.7% të blerjeve online.

Nga lista nuk mbeten pas as produktet kozmetike dhe të mirëqenies, këto të fundit përbëjnë 41.8% të blerjeve, ndërsa ushqimet dhe pijet nga dyqanet përbëjnë 37.2%.

Produkte për shtëpinë përbëjnë 33.3% të blerjeve online, mallrat sportive përbëjnë 32.8%, dhe pajisjet elektronike dhe shtëpiake përbëjnë 19.7%.

Në vitin 2024 të gjithë kategoritë për kontaktet elektronike nëpërmjet internetit me autoritetet publike dhe disa shërbime publike, si faqet e internetit në lidhje me detyrimet e qytetarëve, të drejtat (p.sh përfitimet sociale), dokumentet zyrtare (p.sh letërnjoftim, certifikatë të lindjes), shërbimet arsimore publike (p.sh biblioteka publike, informacion mbi regjistrimin në shkollë ose universitet, shërbimet e shëndetit publik) shënuan rritje. Dy janë kategoritë për të cilat është rritur numri i përdoruesve “marrja e informacionit nga faqet ose aplikacionet e internetit” ndjekur nga kategoria “shkarkimi apo printimi i formularëve zyrtarë”.