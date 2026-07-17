Pedagogia Arsejda Gjyli ka deklaruar në emisionin “3D” të Alban Dudushit në RTSH1 se mocioni “Spiropali” është një lëvizje të zgjuar por kryesisht personale dhe ambicioze.
Gjyli thekson se deklaratat e Spiropalit vijnë në kulmin e një proteste që ka kaluar tashmë mbi 40 ditë.
“Duke qenë se zonja Spiropali më parë ka shprehur edhe pakënaqësitë e saj sa i takon shkarkimit nga pozicioni i ministres për Punët e Jashtme, mosdakordësimin dhe mënyrën se si u pozicionua në çështjen Balluku në votimin në Parlament, të gjitha këto tregonin një rreshtim në një linjë pak më moderuar sesa linja zyrtare e partisë”, tha Gjyli.
Ajo vlerëson se koha e zgjedhur nga Spiropali nuk është e rastësishme.
“Kjo vjen si një moment i saj personal i cili i shërben si një valvul shkarkimi të të gjithë atij akumulimi që protesta nxori në shesh. Ky është një moment, gjykoj në terma politikë, sa i zgjuar aq edhe ambicioz nga ana e zonjës Spiropali…”, theksoi Gjyli.
Sipas Gjylit, pozicionimi i Spiropalit funksionon njëkohësisht si një ofertë platforme për Partinë Socialiste për të krijuar një strategji të re ndaj protestës, por edhe si një hap për të rikonfirmuar pozitat e saj brenda partisë.
“Mendoj që kjo strategji e ofruar nga zonja Spiropali i shërben asaj për t’u rikonfirmuar në Partinë Socialiste si një element shumë i rëndësishëm dhe një nga pretendentet kryesore për të qenë në krye të asaj partie, mbase edhe të qeverisjes së ardhshme…”, u shpreh Gjyli.
Gjyli vëren se Spiropali nuk shkëputet nga linja e partisë, por pozicionohet si “këshilltare e jashtme” që ofron alternativa, duke u bërë njëkohësisht “një me problematikat e qytetarëve”.
“Në të njëjtën kohë ajo nuk shkëputet nga linja e partisë, qëndron në këtë linjë dhe thotë “unë jam këtu, jam me Partinë Socialiste, nuk distancohem nga Partia Socialiste”, por ofron, pra bën indirekt rolin e këshilltares së jashtme të Partisë Socialiste, duke thënë alternativa në këtë moment politik me të gjitha ndryshimet që kanë ndodhur në vendin tonë me një protestë. Këtu ajo i shërben edhe si valvul shkarkimi protestës me të gjithë problematikat.
Ajo bëhet një me problematikat e qytetarëve, me hallet e qytetarëve dhe thotë “unë jam këtu për të ofruar një strategji që indirekt më shërben edhe mua po i shërben edhe partisë time sepse unë nuk distancohem nga partia”, tha më tej Gjyli.
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