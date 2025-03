Një sondazh i ri i MRB i publikuar nga OPEN TV të premten zbuloi se shumica e qytetarëve favorizojnë zgjedhje të parakohshme mes pakënaqësive në rritje të publikut për trajtimin e katastrofës hekurudhore në Tempe.

“Ekatimerini” shkruan se, sipas sondazhit, 57.5% e të anketuarve besojnë se duhen shpallur zgjedhje të parakohshme, ndërsa 36.7% e kundërshtojnë këtë ide.

Sondazhi vlerëson gjithashtu ndjenjën e publikut në lidhje me trajtimin e qeverisë për katastrofën e trenit në Tempe, me 78.5% të të anketuarve që besojnë se qeveria nuk po bën mjaftueshëm për të siguruar transparencë të plotë, ndërsa 19.3% kanë të kundërtën.

Për sa i përket synimeve të votimit, mbështetja për Demokracinë e Re (ND) në pushtet është 20%, e ndjekur nga PASOK-u socialist me 11.5%. Sondazhi populist i Kursit të Lirisë është 9%, ndërsa Zgjidhja nacionaliste Greke pason me 8.5%. Partia Komuniste (KKE) merr 6.7%, dhe SYRIZA e majtë është me 6%.

Kur përjashtohen fletët e votimit të prishura dhe të zbrazëta, sondazhi vlerëson rezultatin zgjedhor si më poshtë: ND 26.7% (në rënie nga 27.9% në sondazhin e mëparshëm të firmës), PASOK 15.4% (16.4%), Kursi i Lirisë 12% (7.4%), Zgjidhja greke (9.4%) (9.4%), KK (11%). SYRIZA 8% (8.4%), Zëri i arsyes 4.7% (8%), MeRa 25 3.1% (3.1%), Niki 3.1% (3.1%), Lëvizja për Demokraci 2.7% (4%), E majta e Re 1.3% (1.3%), Spartanët 1.3%.