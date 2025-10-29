Gjatë takimit të ardhshëm midis Presidentit të Kinës Xi Jinping dhe Presidentit të SHBA-së Donald Trump, dy krerët e shteteve do të kenë komunikim të thelluar mbi çështjet strategjike dhe afatgjata që kanë të bëjnë me marrëdhëniet kino-amerikane, si dhe mbi çështjet kryesore me interes të përbashkët, tha të mërkurën një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Kinës.
Zëdhënësi Guo Jiakun i bëri këto komente në një konferencë të rregullt për shtyp kur u pyet për një pyetje të lidhur me këtë çështje.
Diplomacia e krerëve të shteteve luan një rol udhëheqës strategjik të pazëvendësueshëm në marrëdhëniet kino-amerikane, vuri në dukje zëdhënësi Guo.
Kina është e gatshme të punojë me palën amerikane për të siguruar që takimi të prodhojë rezultate pozitive, të ofrojë udhëzime të reja për zhvillimin e shëndetshëm dhe të qëndrueshëm të marrëdhënieve Kinë-SHBA dhe për të injektuar një impuls të ri në lidhjet dypalëshe, shtoi ai.
Leave a Reply