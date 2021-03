Diku në mes të janarit, një këngë polifonike shqiptare mirënjohëse për presidenti turk Taip Erdogan, u shfaq në Youtube duke ngacmuar opinionin. Deri tani videoklipi është parë nga mbi 136 mijë vizitorë por ndoshta dhe më shumë të tjerë i ka “provokuar”.

Kënga i fal elozhe ndihmës së Turqisë gjatë pandemisë dhe tërmetit.

Autori është Guri Rrokaj. Nuk është një personazh dosido në foklorin kombëtar. Ai ka një karrierë artistike 50 vjeçare dhe ka marrë pjesë në me shumë se 200 koncerte dhe festivale folklorike, brenda dhe jashtë vendit duke interpretuar rreth 2 mijë këngë polifonike. Është autor i 600 këngëve polifonike. Në vitin 1988 ai mori titullin “Laurant” i këngës polifonike me baladën “Në Berat para litarit”. Në vitin 1995, në festivalin folklorik të Beratit, ai është përzgjedhur nga muzikologu francez Eric Marchand për të marrë pjesë në grupin polifonik miks “Cann” të përbërë nga 4 shqiptarë, 4 nga sardenja e Italisë, një nga Mali i Afrikës, një nga Spanjës. Për më shumë se 20 vite ky grup miks ka dhënë mbi 80 koncerte në shtete si Francë, Gjermani, Zvicër, Hollandë, Suedi, Turqi, Emiratet e Bashkuara Arabe, Itali, Greqi etj. Për të pasqyruar vlerat artistike që mbart kjo trashëgimi kulturore e njerëzimit, Guri Rokaj ka dhënë kontributin e tij në “Master Class” që janë zhvilluar në disa qytete te Francës.

Pikërisht ky stasus kaq përfaqësues i folklorit kombëtar dhe fuqisë artistike i “ka kërcitur “ disa njerëzve që nuk e parapëlqejnë presidentin turk dhe as Turqinë duke paraparë prej sa pushtimin osman 500 vjeçar pse jo dhe një lidhje politike mes kryeministrit shqiptar Edi Rama dhe presidentit turk.

Mirëpo Guri thotë se ideja për krijimin e një kënge më lindi një ditë pas katastrofës së shkaktuar nga tërmeti i 26 Nentorit 2019.

“Duke parë prezencën e menjëhershme dhe mbështetjen që ofroi presidenti turk Erdogan, sidomos për ndërtimin e 500 banesave ne Laç, mbeta i befasuar”.

Ai i tregoi se pa e menduar dy herë filloi ti hedhë disa vargje në bllokun e tij. Ishte për të një shenjë mirënjohjeje për shtetin turk.

“Vargjet i mbajta në bllokun e shënimeve duke i mos ekspozuar askund. Megjithëse kisha një deshirë të brendëshme për të krijuar një këngë polifonike, materialet nuk ishin të mjaftueshme”.

Por teksti i këngës e mori formën e plotë vetëm kur presidenti turk Erdogan i premtoi kryeministrit shqiptar Edi Rama ndërtimin e spitalit rajonal te Fierit.

“Menjëherë pas kësaj unë dhe grupi polifonik vendosëm ta publikojmë këngën në Youtube”.

Guri thotë se u frymëzua dhe nuk u pagua nga askush. Sipas tij, kënga është mirëpritur jo vetëm në Shqipëri por edhe jashtë kufijëve, madje deri ne Australi. Një grup i televizionit shtetëror turk TRT ka treguar interesim te veçantë pasi ka ardhur ne Shqipëri dhe ka intervistuar këngëtarin polifonik.

Ai thotë se nga kënga nuk ka patur përfitime materiale dhe tani që ka arrit tek të 67-tat thotë se vazhdon të këndojë për pasion dhe dashuri.

“Njerëzit e rrethit tim shoqëror dhe artistik, vetëm më kanë përgëzuar për këngën. Por tek tuk, kishte edhe nga ata qe e komentuan politikisht, duke mos e vlerësuar këngën nga ana artistike”.

“Gjatë periudhës që isha duke e krijuar tekstin, asnjëherë nuk mendova se do të kishte nota servilizmi, perkundrazi. Unë e bëra me shumë dashamirësi dhe krenari, sepse duke njohur mirë historinë, kujtojë që gjatë gjithë kohërave, mbi 33 personalitete (vezirë) shqiptarë kanë drejtuar shtetin turk. Kujtova djaloshin 20-vjeçar, togerin nga Kuçi i Vlorës Jonuz Mejdia që mori Cana-kalanë, të cilën shumë gjeneralë dhe kolonelë turq, prej shumë kohësh nuk e kishin marrë dot”.

Ai sot ka 3 fëmijë, 2 djem dhe nje vajzë, por të tre i ka emigrantë në Gjermani, Francë dhe Itali. Së bashku me bashkëshorten Guriu jeton në qytetin e Fierit. Është pensionist dhe përfiton 16 mijë lekë në muaj, ndërsa të ardhurat familjare shkojnë në 46 mijë lekë të reja në muaj. Në profesion është agronom i mesëm dhe për shumë vite ka punuar në kooperativën bujqësore “Ramiz Aranitasi” Mallakastër. Më pas ka punuar në Kombinatin e Përpunimit të Thellë të Naftës (K.P.TH.N) në Ballsh, ndërsa gjatë viteve të demokracisë ka punuar si kuzhinier.

Për kontributin që ka në interpretimin e këngës polifonike, në nëntor 2020, Guri Rrokaj është nderuar nga presidenti i republikës z. Ilir Meta me titullin “Mjeshter i madh”. Pas më shumë se 50 vitesh karrierë artistike, Guriu thotë se shteti nuk tregon ndonjë interes të madh për ta mbajtur gjallë këtë këtë pasuri të rrallë të kulturës së popullit tonë, e cila që prej vitit 2005 ndodhet në listën e “Kryeveprave të trashëgimisë gojore të njerëzimit” mbrojtur nga UNESCO.

Guri Rrokaj thotë se nuk do të ketë asnjëherë turp tju këndoje me polifoni cdo njeriu që do të kontribuojë për të mirën e popullit shqiptar. Këngëtari i polifonisë mendon se kjo këngë, ashtu si të gjitha këngët folkorike, do t’i rezistojë shumë kohës, “pasi kënga për mua është histori”, thotë ai./a.p