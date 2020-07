Mjeku Arben Gjata, foli sot mbi arsyet se pse javët e fundit është rritur shumë numri i rasteve ditore me koronavirus në Shqipëri.

“Duke pasur rezultate shumë të mira gjatë karantinimit, njerëzit menduan se Covid-19 iku dhe hapja u shoqërua me pakujdesi totale të publikut për të respektuar masat”, tha Gjata në A2.

Kur u pyet se sa rrezikshmëri paraqet transporti urban në përhapjen e koronavirusit, Gjata theksoi se klubet e natës janë ambientet ku ka më shumë rrezik përhapjeje:

“Në Tiranë ka djem e vajza të reja që qëndrojnë nëpër klube nate pa maska, që kërcejnë e këndojnë. Kjo histori është edhe në jug, me festa nëpër klube. Transporti urban e përhap shumë më pak virusin sesa këta të rinj e të reja që nuk mendojnë as për veten e vet, as për prindërit dhe as për shoqërinë”.

Sipas mjekut, vendi është i përgatitur për një përkeqësim të mëtejshëm të situatës, por problemi nuk është te kapacitetet e sistemit shëndetësor: “Janë bërë hapa të rëndësishëm në drejtim të përgatitjes, por duhet të jemi të kujdesshëm. Nuk është problemi i kapaciteteve spitalore, nuk do të ketë kolaps sistemi shëndetësor. Tragjedia është humbja e përditshme e jetës së njerëzve”.

“Nuk mund të rrimë të mbyllur për vite derisa të largohet virusi. Duhet të mësohemi me normalitetin e ri dhe të respektojmë masat. Duke qenë se nuk e kaluam periudhën e tmerrshme të Italisë, ndërgjegjësimi i popullatës është shumë më i ulët. Nëse nuk mbajmë maskat, në vjeshtë dhe dimër mund të ndodhemi para situatave të papëlqyeshme”, tha Gjata.