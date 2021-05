Mjeku shqiptar në Spanjë, Kita Sallabanda tha se Shqipëria është një nga vendet që ka të dhënat më pozitive në lidhje me COVID në Europë. Ai tha se aktualisht Shqipëria ndodhet në 5 % e pikut, ndërsa Spanja ndodhet në 16 %. Në një lidhje për emisionin ‘Repolitix’, Sallabanda tha se është i kënaqur se situata në Shqipëri po përmirësohet dhe vijon vaksinimi masiv në vend.

“Dua të them me kënaqësi se Shqipëria është një nga vendet me të dhënat më pozitive për COVID. Shqipëria ndodhet në 5 % e pikut, ndërsa Spanja e ka 16 % e pikut të infektimit. Europa është në fazë rënie po ka ende një numër të lartë të infektuarish me COVID dhe jemi duke vaksinuar në mënyrë masive. Shqipëria ka bërë deri tani janë mbi 630 mijë vaksina, ndërsa në Spanjë bëhen 500 mijë vaksina në ditë. Spanja ka vaksinuar 40 % të popullatës me dozën e parë dhe bashkuar me ata që kanë kaluar COVID rreth 50 % e popullatës janë të mbrojtur”, tha Sallabanda.